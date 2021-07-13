Додаток розробив держорган, що входить до Організації ісламської пропаганди, а вона – перебуває під керівництвом верховного лідера Ірану.
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Проблематика
Річ у тім, що в Ірані фіксують збільшення розлучень, зменшення одружень та спад народжуваності. Така ініціатива має на меті змінити поточну ситуацію.
Автори ідеї відзначають, що штучний інтелект, на базі якого побудований Hamdan, "відбиратиме" кандидатів, які прагнуть укласти тривалий та свідомий шлюб з одним партнером. Ба більше, законодавство Ірану передбачає кримінальну відповідальність за зраду – добровільні сексуальні стосунки поза шлюбом.
Щоб почати користуватися додатком потрібно:
- зареєструватися – безкоштовно;
- пройти психологічний тест.
Якщо партнерам вдається знайти один одного та створити пару – їх супроводжуватиме спеціальний консультант впродовж 4 років після одруження.
Інші заходи держави
- Парламент зобов'яже уряд надавати фінансову допомогу молодятам та сім'ям, які мають більше ніж двоє дітей.
- У державних лікарнях Ірану припинили проводити вазектомію, а контрацептиви пропонують лише жінкам, які мають проблеми зі здоров'ям.