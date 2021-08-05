Космический миксолог: Илон Маск ищет бармена на базу SpaceX в Техасе

Компания Илона Маска SpaceX приглашает талантливого сотрудника в свою команду – миксолога. К претенденту на должность выдвигают несколько требований, в частности опыт работы барменом. Кроме того, космический миксолог должен обладать способностью составлять рецепты коктейлей, которые гармонично сочетаются с меню.

Бармен будет работать на космодроме SpaceX, на юге Техаса. Там в течение 2022 – 2023 года компания планирует построить город Starbase.

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В июне 2021 Маск опубликовал в своем твиттере фотографию двух ракет-носителей Starship – SN15 и SN16. Здание, расположенное рядом, он назвал "Тики-баром Starbase".

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В SpaceX есть несколько точек общественного питания, обслуживающих рабочую силу, и компания стремится расширяться.

Мы ищем увлеченного и опытного бармена, который желает присоединиться к нашей кулинарной команде,

– говорится в вакансии.

Кандидат должен обладать опытом работы в индустрии более чем 2 года. Ключевая сфера: миксология, направленная на курорты, бары и рестораны с полным спектром услуг.

Основные требования к кандидатам: