Hyundai показала футуристический внедорожник Seven

Hyundai представила концепт электрического внедорожника Seven. Компания отмечает, что это – инновационное жилое пространство на колесах.

Производитель представил его в рамках выставки AutoMobility в Лос-Анджелесе (США). Это прототип будущего премиального кроссовера Hyundai Ioniq 7.

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Seven / Фото Hyundai

Что известно

Особенность транспортного средства состоит в модульной конструкции. Для многих это имеет основополагающее значение.

Авто разработано на базе платформы E-GMP (Electric Global Modular Platform) – основа будущих Ioniq 5, Kia EV6 и Genesis GV60. Ожидается, что запас хода составит 480 километров. Кроме того, скоростные зарядные станции мощностью 350 киловатт обещают заряд батареи с 10% до 80% всего за 10 минут.

Подчеркивают, что мощное заднее освещение призвано повысить безопасность на дороге, так как его трудно будет не заметить во время торможения. Колесные диски получили элементы активной аэродинамики Active Air Flaps.

Seven / Фото Hyundai

Другие характеристики

Пока известно, что во внедорожнике:

двери без центральной стойки Pillarless Coach Doors;

нет ремней безопасности;

есть мини-холодильник;

оба передних сиденья вращаются на 360 градусов;

установлены системы очистки воздуха Hygiene Airflow System и UVC Sterilization;

предусмотрено отделение, которое может "освежить" обувь пассажиров;

светотехника "Parametric Pixel".

Seven / Фото Hyundai

По информации разработчиков, салон SEVEN является удивительно практичным. Интерьер сделан из бамбука, минеральной штукатурки, биосмол, меди и ткани с антибактериальными свойствами. Следовательно, все поверхности внутри Seven должны всегда оставаться чистыми.

Можно ли увидеть такой салон в серийной версии? Вопрос остается открытым. Однако ввиду премиального сегмента автомобиля – это вполне реально.

Концепт роскошного внедорожника Seven​ от Hyundai: смотрите видео