Харьковский бронетанковый завод передал армии партию танков Т-64

Харьковский бронетанковый завод передал Вооруженным силам Украины партию танков Т-64. Специалисты предприятия осуществили капитальный ремонт, который предусматривал элементы глубокой модернизации.

Так, госпредприятие досрочно выполнило обязательства в рамках государственного оборонного заказа за 2021 год. Отмечают, что контракт выполнялся в условиях ограниченного финансирования.

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Что улучшили

В ходе модернизации удалось:

расширить боевые возможности машин;

повысить надежность их узлов, агрегатов и вооружения.

Т-64 Основной боевой танк Сухопутных войск Украины. Масштабная модернизация машины началась в 2017 году. Вследствие работ танк получил обновленный прицел ночного видения, современную радиостанцию, модернизированный двигатель и тому подобное.

Харьковский бронетанковый завод – государственное предприятие, что входит в состав Укроборонпрома. Осуществляет диагностику, ремонт, переоборудование и модернизацию бронетехники (Т-80УД, Т-80Б, Т-80БВ (БВ-1, Б-1), Т-64, Т-72, ​​а также танковых двигателей ГТД-1 ЮТ, ГТД- 1250 дизельных 5ТДФ, 6ТД-1.