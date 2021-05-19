Сейчас систему тестируют на маршруте 42-го троллейбуса. После завершения испытаний комплекс намерены ввести на других маршрутах наземного электротранспорта.

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О системе

Отмечают, что действующая система диспетчерского управления позволяет в режиме онлайн отслеживать местонахождение единиц подвижного состава. Однако она не предполагает возможность прямой связи диспетчера с водителем.

В процессе работы очень часто возникают случаи, когда диспетчеру нужно быстро связаться с водителем и наоборот. Прежде всего это касается дорожно-транспортных происшествий, однако поводом также может служить плохое самочувствие водителя или пассажиров, хулиганские действия и т.д., – отметила начальник Службы движения КП "Горэлектротранссервис" Лариса Куликова.

Так, диспетчеры и водители связываются с помощью мобильного телефона, что не всегда удобно. Новая система предоставляет более надежную и оперативную связь.

"Для того, чтобы ответить на звонок диспетчера, водителю даже не нужно ничего нажимать. Устройство постоянно работает во включенном режиме. Если же ему самому понадобится связаться с диспетчерским центром, в его кабине для этого есть тревожная кнопка. Диспетчер практически мгновенно получит сообщение, установит причину вызова, и в случае необходимости вызовет соответствующие службы", – добавила Лариса Куликова.

Более того, система оборудована двумя видеокамерами: одна установлена в кабине водителя, другая – выполняет роль видеорегистратора.