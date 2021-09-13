Гвардейские геликоптеры Airbus отработали полеты в Карпатах: мощное видео
13 сентября 2021 , 23:40Читати новину українською
Источник:Воинская часть 1241 Западного ОТО НГУ
На полигоне западноукраинского региона состоялись летные обучения. Пилоты Airbus отработали полеты в горных условиях.
Специальный сбор с летным составом на французских вертолетах ЕС-225 LP развернули на базе воинской части 3072. Она дислоцируется в селе Старый Лисец. Этот полигон – единственный в западном регионе, где могут приземляться вертолеты. Специальные летные испытания здесь происходят ежегодно.
Интересно Украинские истребители отработали пуски управляемых ракет Р-73Обучение предусматривают выполнение посадки вертолета в горах в сложных условиях на высоте 1 000 и 1 500 метров.
Украинские пилоты отработали полеты в горах: смотрите видео
Напомним, компания Airbus Helicopters передаст Украине 22 вертолета в рамках соглашения с МВД. Они будут применяться во время антитеррористических, специальных и спасательных операций.