Гвардейские геликоптеры Airbus отработали полеты в Карпатах: мощное видео

13 сентября 2021 , 23:40
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Воинская часть 1241 Западного ОТО НГУ

На полигоне западноукраинского региона состоялись летные обучения. Пилоты Airbus отработали полеты в горных условиях.

Специальный сбор с летным составом на французских вертолетах ЕС-225 LP развернули на базе воинской части 3072. Она дислоцируется в селе Старый Лисец. Этот полигон – единственный в западном регионе, где могут приземляться вертолеты. Специальные летные испытания здесь происходят ежегодно.

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Обучение предусматривают выполнение посадки вертолета в горах в сложных условиях на высоте 1 000 и 1 500 метров.

Украинские пилоты отработали полеты в горах: смотрите видео

Напомним, компания Airbus Helicopters передаст Украине 22 вертолета в рамках соглашения с МВД. Они будут применяться во время антитеррористических, специальных и спасательных операций.

Автор: Катерина Сердюк