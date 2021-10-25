Глазами пилота: Дмитрий Антонов показал полет Ан-225 "Мрия" – захватывающее видео

В сети вновь показали полет самого крупного и мощного в мире транспортного самолета Ан-225 "Мрия". На этот раз съемку провели непосредственно из кабины пилота.

Автор видео – пилот Дмитрий Антонов. Он нередко публикует уникальные ролики о жизни экипажей крупнейших транспортных самолетов – Ан-124 "Руслан", Ан-225 "Мрия" и Ан-22 "Антей".

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Дмитрий Антонов Авиаконструктор, летчик, командир экипажа Ан-225 "Мрия". Является заместителем директора по летной работе авиакомпании "Авиалинии Антонова" государственного предприятия "Антонов".

Сегодня вы можете почувствовать себя на месте пилота крупнейшего транспортного самолета и увидеть то, что видит пилот. Мы долго искали этот ракурс,

– отмечает летчик.

Полет крупнейшего в мире самолета Ан-225 "Мрия": смотрите видео

Реакция сети

Ролик высоко оценили зрители:

Чистого неба и мягких посадок! Вы молодцы! Горжусь вами !!!

Классная рубрика! Всегда интересно увидеть, как управлять такой машиной!

Шикарно! Реально очень круто! Дмитрий, ваши две фразы – "Поехали" и "Продолжение следует" – как вишенка на классном торте. Спасибо за очень приятный и интересный сюжет!

Отлично, как всегда, Дмитрий Викторович! Спасибо, за возможность "побыть вторым"!

Спасибо Вам огромное за старания улучшения контента в сторону разнообразия ракурсов, видов, идей для съемок. С огромным удовольствием смотрю каждый выход ролика!

Великолепные съемки! Очень круто от первого лица все это смотреть, появляется эффект присутствия. Продолжайте в том же духе!

Нашлемная камера – огонь! Спасибо, очень удачный ход!

АН-225 "Мрия" – вне времени, это как роллс-ройс – чем старше, тем красивее!

Ранее полет Ан-225 "Мрия" сняли с дрона. Воздушное судно вылетело из базового аэропорта Гостомель и направлялось в Лейпциг. Зрителей порадовали не только хорошим видео, но и рассказом об особенностях двигателей Д-18, на которых работает Ан-225.