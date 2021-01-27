В немецком городе Ульм придумали, как помочь бездомным в холодное время года. Там соорудить специальные капсулы, где можно переночевать в экстренных случаях.

Источник: Trendy One

Впервые проект запустили в конце 2019 года. Теперь он официально стал частью муниципальной концепции защиты от замерзания.

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Ulmer Nester – "гнезда" для бездомных

Капсулы назвали Ulmer Nester, что с немецкого переводится как "ульмские гнезда". Это – идея местных чиновников. По их словам, такие капсулы нужны по ряду причин. В частности, не все, кто оказался на улице, имеют возможность поехать в приют. Кому-то не позволяет состояние здоровья, а кто-то просто хочет побыть наедине или не хочет покидать своего четвероногого друга.

Внешне Ulmer Nester – это деревянный каркас, обшитый жестью. Внутри есть место для сна и спальный мешок. Двери капсулы начинаются изнутри, открыть их с другой стороны можно только при крайней необходимости.

Как создавали Ulmer Nester: смотрите видео

В таких "гнездах" комфортно находиться даже в плохую погоду. Они теплоизолированные, не пропускают воду, а также хорошо проветриваются. Специальные датчики анализируют показатели кислорода и задымленности.

Подробнее о проекте

Спальни капсулы расположены в разных частях города. Если одной из них кто-то решит воспользоваться, социальные службы получат уведомление. Утром они выясняют, каким образом могут помочь "гостю".



Спальни капсулы в Германии / Фото DPA

Городская власть в будущем хочет запустить серийный выпуск таких капсул. Проект Ulmer Nester обошелся муниципалитета в 35 тысяч евро. Для удержания "гнезд" ежегодно нужно 6 тысяч евро.

Конечно, всегда есть риск, что капсулами воспользуются не бездомные, а просто люди, которые "загуляли". Но мы считаем, что человек, который хочет переночевать там, действительно имеет на это серьезные причины,

– отметили разработчики.

Отметим, что перед установкой "гнезд" разработчики общались с местными жителями, а также бездомными и медиками, которые им помогают.