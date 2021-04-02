В Гарвардской обсерватории в конце XIX – начале ХХ веков работали более 80 квалифицированных женщин, которые обрабатывали астрономические данные. Эти пионеры астрономии раздвинули границы математики и физики, но при жизни так и не получили заслуженное признание.

Женщины фактически выполняли работу калькулятора. Для них действовали определенные ограничения, в частности, немногим работницам было разрешено пользоваться телескопом. Этот факт в значительной мере помешал их дальнейшему развитию в теоретической работе.

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Среди этих женщин были Вильямина Флеминг, Энни Джамп Кэннон, Генриетта Свон Ливитт, Флоренция Кушман и Антония Каэтана Мори. В историю они вошли под названием Гарвардские компьютеры.

О Гарвардских компьютерах

Выпускники Гарварда и бывший профессор Массачусетского технологического института Эдвард Чарльз Пикеринг были приняты на работу профессором астрономии и директором обсерватории Гарвардского колледжа в 1876 году. Пикеринг занимался изучением фотометрии – измерение яркости звезд и других космических объектов. Яркость звезды может пролить свет на ее размер, состав, температуру, расстояние и тому подобное.



Эдвард Чарльз Пикеринг / Фото Wikimedia Commons

Нельзя утверждать, что он считал работу в астрономических обсерваториях подходящей для женщин. Скорее его решению способствовало несколько факторов. Среди них было и то, что мужчинам платили гораздо больше, чем женщинам, и он мог нанять больше персонала с тем же бюджетом. Это было актуально в то время, когда количество астрономических данных превосходило возможности обсерваторий обрабатывать их.

Хотя часть женского персонала Пикеринга имели необходимое образование по направлению астрономии, заработная плата соответствовала уровню неквалифицированных работников. Обычно они зарабатывали от 25 до 50 центов в час. Это больше, чем заводской работник, но меньше, чем канцелярский.

Женщинам часто поручали измерять яркость, положение и цвет звезд. Порой им предлагали бесплатно работать в обсерватории, чтобы приобрести необходимый опыт в области, куда было трудно попасть.

Заметные Гарвардские компьютеры

Вильямина Флеминг

Пикеринг нашел талант к числу у служанки, недавней шотландской иммигрантки и матери, муж которой бросил ее. Вильямина Флеминг была учительницей в Шотландии, но чтобы выжить в Бостоне, взяла работу по хозяйству.



Вильямина Флеминг / Фото Wikimedia Commons

В 1881 году Флеминг присоединилась к Гарвардскому Компьютеру. Она быстро переняла опыт от других женщин. До 1885 года Флеминг отвечала за команду, работая вместе с Пикерингом над разработкой знаменитого Каталога звезд Генри Дрейпера, в котором перечислены тысячи звезд, каталогизированных по их спектру.

Ее карьера в обсерватории продолжалась примерно 30 лет. Среди ее многочисленных открытий была туманность Конская Голова, первый белый карлик и более 310 переменных звезд. Работа Флеминг была подчинена Пикерингу до начала ХХ века, когда наконец ей дали некоторую заслугу в астрономических кругах.

Антония Мори

Среди других женщин, работавших в обсерватории, была Антония Мори, племянница астронома Генри Дрейпера. Выпускница 1887 года Колледжа Вассар, которая присоединилась к Гарвардскому компьютеру и начала анализировать данные, связанные со спектроскопическими бинарными файлами или двойными звездами. Она открыла Beta Aurigae – двойную звездную систему. Она также создала свою собственную систему классификации звезд, которая была более детальной, чем система Пикеринга, и которая в конце концов была принята в модифицированной форме Международным астрономическим союзом.

К сожалению, работа Мори по вычислению орбит и периодов спектроскопических двоичных файлов была упомянута лишь в одной короткой строке в монументальной статьи Пикеринга.



Антония Мори​​ / Фото Wikimedia Commons

Генриетта Суон Ливитт

Товарищ по работе с компьютером Генриетта Суон Ливитт начала обучение в Оберлинском колледже, но она перешла к Рэдклиффу перед тем, как закончить университет в 1892 году. После окончания школы она начала работать в обсерватории. До 1898 года Ливитт стала куратором астрономических фотографий, технически работая в университете. Она изучала Малое и Большое Магеллановы облака, а также переменные звезды, публикуя большую часть своих работ от своего имени.

Опубликованная работа Ливитт в 1910-х годах привела к тому, что называется Законом Левитта. Она обнаружила взаимосвязь периода и светимости для цефеид – переменных звезд с регулярным циклом яркости. Эти соотношения были революционными, поскольку обеспечивали метрику, с помощью которой можно было измерить расстояние до далеких галактик. Ее работа была построена Эйнаром Герцшпрунгом и, наконец, позволила Эдвину Хабблу продолжать свое новаторское исследование Вселенной.

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Энни Джамп Кэннон

Энни Джамп Кэннон присоединилась к Гарвардскому Компьютеру в 1896 году. Со степенью бакалавра по физике в Колледже Уэллсли она попала в Гавард, чтобы получить аспирантуру. Кэннон помогла Пикерингу создать Гарвардскую классификационную схему для звезд.

За свою долгую карьеру она классифицировала более 350 тысяч звездных тел и вышла на пенсию в 1940 году. Кэннон стала первой женщиной, которая когда-либо получила почетную степень доктора наук в Оксфордском университете.



Эдвард Чарльз Пикеринг с Гарвардскими компьютерами в 1913 году в обсерватории Гарвардского колледжа / Фото Wikimedia Commons