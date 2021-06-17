Французы создают "гостиницы на колесах": как будут выглядеть новые поезда – фото

Французы намерены запустить ночные поезда на ряде международных направлений. О таких планах объявила компания Midnight Trains.
В Midnight Trains объяснили, что рассчитывают на спрос среди пассажиров, которые ищут альтернативу авиаперелетам. Причем такую, которая была бы экологичнее и комфортнее.
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Свою разработку компания позиционирует как "гостиницы на колесах". Там стремятся обеспечить пассажиров соответствующим уровнем комфорта и впечатлениями.
Этот новый опыт начинается с типа предлагаемых нами купе и их дизайна. Мы выберем вариант, который лучше всего соответствует нашему видению "отелей на рельсах",
– пояснил Ромен Пайе, соучредитель стартапа.
Отметим, что Пайе и еще один соучредитель Midnight Trains – Адриен Омон – раньше были топ-менеджерами краудфандинговой платформы KissKissBankBank.
Учредители Midnight Trains / Фото IRJ
- Мадрид;
- Лисабон;
- Порту;
- Милан;
- Венецию;
- Флоренцию;
- Рим;
- Вену;
- Прагу;
- Будапешт;
- Берлин;
- Гамбург;
- Копенгаген;
- Эдинбург.
Первый поезд хотят запустить в направлении Южной Европы / Фото IRJ
Так будут выглядеть "гостиницы на рельсах" / Фото IRJ
Другие подробности о стартапе
Пока в Midnight Trains рассматривают возможность аренды отремонтированного подвижного состава. Такие варианты есть в нескольких странах Евросоюза. В то же время в компании не исключают и закупку новых вагонов.
Стартап не будет становиться железнодорожным оператором (по крайней мере, в ближайшее время). Поэтому его представители ведут соответствующие переговоры с имеющимися частными грузовыми и пассажирскими операторами.