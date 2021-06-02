Французская армия получила боевую информационную систему SCORPION

Генеральное управление вооружения Франции (DGA) получило первую операционную версию боевой информационной системы для программы SCORPION (SICS), что разработана французской фирмой Atos. Развертывание комплекса запланировано на лето после успешного проведения оперативных оценок армии.

SICS – это уникальная информационная система программы SCORPION, которая обеспечивает цифровую трансформацию боевых возможностей армии. Благодаря ей все системы оружия оперативно делятся боевой информацией.

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Что известно о системе

Поставка SICS начинает эпоху наземных боев для французской армии: все системы, разработанные в рамках программы SCORPION, такие как новые бронированные машины Griffon, Jaguar и Serval, полностью оцифрованы и подключены, а также мгновенно обмениваются боевой информацией.

Эта функциональность позволяет контролировать тактическую обстановку на поле боя и проводить операции на уровне боевых групп объединенных вооружений. SICS обеспечит настоящее оперативное преимущество французским сухопутным войскам.

В ближайшем будущем планируется предоставлять новые функциональные возможности SICS и расширять совместный бой SCORPION, учитывая оперативные отзывы.

Программа SCORPION (синергия контактов, усиленная универсальностью и улучшением информации), направленная на трансформацию боевых возможностей контактов воздух-земля, усиливая свою тактическую совместимость и оперативные способности. Она включает семь операций: три новых бронированные машины ("Грифон", "Ягуар" и "Серваль"), обновление танка "Леклерк", "Мортье", вышедший на контактную поддержку (МЕПАК), информационную систему SICS и систему оперативной готовности.