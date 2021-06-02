SICS – це унікальна інформаційна система програми SCORPION, яка забезпечує цифрову трансформацію бойових можливостей армії. Завдяки їй усі системи зброї оперативно діляться бойовою інформацією.

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Що відомо про систему

Постачання SICS започатковує епоху наземних боїв для французької армії: всі системи, розроблені в рамках програми SCORPION, такі як нові броньовані машини Griffon, Jaguar та Serval, повністю оцифровані та підключені, а також миттєво обмінюються бойовою інформацією.

Ця функціональність дозволяє контролювати тактичну обстановку на полі бою та проводити операції на рівні бойових груп об'єднаних озброєнь. SICS забезпечить справжню оперативну перевагу французьким сухопутним військам.

У найближчому майбутньому планується надавати нові функціональні можливості SICS та розширювати спільний бій SCORPION, беручи до уваги оперативні відгуки.

Довідка: Програма SCORPION (синергія контактів, посилена універсальністю та покращенням інформації), спрямована на трансформацію бойових можливостей контактів повітря-земля, посилюючи свою тактичну сумісність та оперативні здібності. Вона включає сім операцій: три нові броньовані машини ("Гріфон", "Ягуар" і "Серваль"), оновлення танка "Леклерк", "Мортьє", що вийшов на контактну підтримку (МЕПАК), інформаційну систему SICS та систему оперативної готовності.