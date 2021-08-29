Французская Airbus Helicopters передаст Украине 22 вертолета

Украина получит очередную партия французских вертолетов. Компания Airbus Helicopters SAS передаст 22 вертолета в рамках соглашения с Министерством внутренних дел Украины.

Сотрудничество знаменовало старт мощного проекта – "Система единой авиационной безопасности и защиты МВД".

Примечательно В США строят испытательный и сервисный центр водородной авиации

Детали

В рамках выполнения договоренностей Украина должна получить 55 вертолетов французского производства:

Н125 для Государственной пограничной службы Украины;

Н145 для Национальной полиции Украины;

Н225 для Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии Украины.

В министерстве отмечают, что все воздушные суда адаптированы для выполнения различных задач подразделений МВД. Так, они могут применяться во время антитеррористических, специальных и спасательных операций. Кроме того, они будут служить для поддержания общественного порядка, охраны на государственных границах и поддержания порядка на дорогах.