Французская Airbus Helicopters передаст Украине 22 вертолета

29 августа 2021 , 19:54
Читати новину українською

Источник:

пресс-служба МВД

Украина получит очередную партия французских вертолетов. Компания Airbus Helicopters SAS передаст 22 вертолета в рамках соглашения с Министерством внутренних дел Украины.

Сотрудничество знаменовало старт мощного проекта – "Система единой авиационной безопасности и защиты МВД".

Примечательно В США строят испытательный и сервисный центр водородной авиации

Детали

В рамках выполнения договоренностей Украина должна получить 55 вертолетов французского производства:

  • Н125 для Государственной пограничной службы Украины;
  • Н145 для Национальной полиции Украины;
  • Н225 для Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии Украины.
В министерстве отмечают, что все воздушные суда адаптированы для выполнения различных задач подразделений МВД. Так, они могут применяться во время антитеррористических, специальных и спасательных операций. Кроме того, они будут служить для поддержания общественного порядка, охраны на государственных границах и поддержания порядка на дорогах.
Автор: Катерина Сердюк