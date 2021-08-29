Французская Airbus Helicopters передаст Украине 22 вертолета
29 августа 2021 , 19:54Читати новину українською
Источник:пресс-служба МВД
Украина получит очередную партия французских вертолетов. Компания Airbus Helicopters SAS передаст 22 вертолета в рамках соглашения с Министерством внутренних дел Украины.
Сотрудничество знаменовало старт мощного проекта – "Система единой авиационной безопасности и защиты МВД".
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Детали
В рамках выполнения договоренностей Украина должна получить 55 вертолетов французского производства:
- Н125 для Государственной пограничной службы Украины;
- Н145 для Национальной полиции Украины;
- Н225 для Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии Украины.