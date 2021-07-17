Финская компания тестирует революционный тип двигателей – на чистом водороде

Финская компания Wartsila испытывает инновационные двигатели на чистом водороде. Они помогут разработать полностью безуглеродные энергетические системы.

Компания намерена взяться за создание концепта двигателя и электростанции, которые могут полностью работать на водороде. Вероятно, это удастся сделать еще до 2025 года.

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Согласно прогнозам ученых, к 2070 году 13% мирового спроса на энергию в мире будет удовлетворять именно водород. Однако есть проблема: пока серийных двигателей, которые могли бы эффективно использовать это топливо, нет.

Технология двигателей серии 31 будут исследовать в финском городе Вааса. Учитывая результаты работ, ученые смогут определить необходимые параметры для работы на водороде.

Пока газопоршневые двигатели Wartsila используют как гибкие балансирующие мощности в энергосистемах с высокой долей возобновляемых источников энергии.

Специалисты Wartsila подсчитали, что именно необходимо, чтобы достичь 100% возобновляемой энергетики по крайней мере в странах G20. Говорится хотя бы об 11 000 гигаватт солнечных и ветровых станций.

Что еще говорят в Wartsila

Там отметили, что крайне важно адаптировать современные двигатели под использование водорода и других видов топлива на его основе. Ведь только так удастся достичь глобальных целей отказа от угля.

Генеральный директор Wartsila Хокан Аньевалл прокомментировал намерения компании. Он подчеркнул, что сейчас – определяющий момент для всемирного энергетического перехода.

"С разработкой двигателей, которые смогут работать на водороде завтра, мы готовим будущие энергосистемы до 100% возобновляемых источников энергии в 2050 году", – подытожил он.