Facebook позволит большинству сотрудников работать удаленно

Компания Facebook позволит всем штатным сотрудникам работать дома, если их работу можно выполнять удаленно. Об этом заявил Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг.

В апреле 2020 компания позволила сотрудникам продолжать работать дистанционно после завершения пандемии COVID-19. Главное условие – одобрение со стороны менеджеров.

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Недавно в служебной записке работникам Цукерберг выложил планы компании касательно гибридного офиса и удаленной работы.

Прошлый год четко продемонстрировал, что хорошую работу можно сделать в любом месте. Более того, я довольно оптимистичен относительно масштабной удаленной работы, поскольку технологии видеоконференций и виртуальной реальности продолжают совершенствоваться,

– написал Цукерберг.

Работа, которую невозможно выполнить удаленно, обычно касается сотрудников, работающих на аппаратных устройствах или в центрах обработки данных Facebook.

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