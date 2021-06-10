Facebook позволит большинству сотрудников работать удаленно

Компания Facebook позволит всем штатным сотрудникам работать дома, если их работу можно выполнять удаленно. Об этом заявил Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг.
В апреле 2020 компания позволила сотрудникам продолжать работать дистанционно после завершения пандемии COVID-19. Главное условие – одобрение со стороны менеджеров.
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Недавно в служебной записке работникам Цукерберг выложил планы компании касательно гибридного офиса и удаленной работы.
Прошлый год четко продемонстрировал, что хорошую работу можно сделать в любом месте. Более того, я довольно оптимистичен относительно масштабной удаленной работы, поскольку технологии видеоконференций и виртуальной реальности продолжают совершенствоваться,
– написал Цукерберг.
Работа, которую невозможно выполнить удаленно, обычно касается сотрудников, работающих на аппаратных устройствах или в центрах обработки данных Facebook.
Что еще изменится
- Facebook позволит работникам делать запросы на удаленную работу за рубежом. Со следующей недели сотрудники из США смогут работать в Канаде, а европейцы – в Великобритании.
- В январе 2022 года компания позволит сотрудникам постоянно переезжать между семью странами Европы.
- К сентябрю 2021 компания планирует открыть большинство своих офисов в США на 50%, а в октябре – они откроются полностью.
- Работников, которые хотят работать в офисе, попросят приходить по крайней мере половину рабочего времени. Руководство хочет, чтобы офис оставался энергичным, а сотрудники принимали активное участие в сообществе.
- СЕО Facebook добавил, что в компании будут организовывать регулярные личные сборы для офисных и удаленных работников. Цель – поддержка развития взаимоотношений.