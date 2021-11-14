Европа может полностью перейти на водородное топливо: на каком этапе разработки в Украине

Первый в мире поезд на водородном двигателе разработали немецкие инженеры из компании Alstom. Он уже курсирует между городами Нижней Саксонии.

В настоящее время компания-разработчик строит еще 10 поездов для местной железной дороги. Рассказывают, что заправлять транспорт очень легко.

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"Его так же легко заправлять, как обычный поезд дизелем. Вы соединяете его с помпой и начинаете закачку. Через 15 минут все готово", – сказал директор технических проектов Alstom Рене Гессин.

Какие преимущества водородного транспорта

Еще быстрее можно заправить авто, работающие на водородном горючем. Всего лишь за 5 минут. Такой транспорт абсолютно безопасен для окружающей среды, ведь в результате использования водорода в воздух выбрасывается только вода.

Кроме того, транспорт почти не создает шума. Однако пока водородные автомобили и поезда – это удовольствие не из дешевых: 1 килограмм водорода в Германии стоит 4 – 6 евро. Это в 3 раза больше стоимости газа, необходимого для генерирования такого же количества энергии.

Чтобы решить эту проблему, мы должны создать мощный водородный рынок и соответствующие производственные мощности, построить надежную снабженческую сеть. Катерина Райх Глава Немецкого национального водородного совета

Цель Европы

Эту задачу Германия решает не одна. В 2019 году страны Евросоюза приняли так называемый "Зеленый курс". В рамках которого предусмотрели развитие зеленых технологий, в том числе многомиллиардные инвестиции в водородную энергетику, для достижения амбициозной цели: нулевых выбросов диоксида углерода в атмосферу в 2050 году.

Сколько это стоит

На это в Европе денег не жалеют. Только на развитие водородной энергетики планируют выделить 4 триллиона евро. Часть из них может получить и Украина. В сентябре 2021 г. государство присоединилось к проекту построения Центральноевропейского водородного коридора.

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В Украине самая большая на континенте газотранспортная система. В перспективе нескольких лет ее мощности могут освободиться с одной стороны из-за действий Кремля, который вытесняет с рынка транзитеров, а с другой – из-за политики Европы, у которой в планах полностью отказаться от ископаемого топлива до 2050 года.

Есть ли шанс транспортировать водород

Газовые трубы не совсем подходят для транспортировки водорода. Однако эту проблему можно решить. Об этом говорят представители баварского оператора газовой системы Bayernets GmbH, ставшие партнерами украинского оператора ГТС в центральноевропейском водородном коридоре.

Сети можно переоборудовать. Использовать их можно не под максимальным давлением. Его придется снизить. Проблема состоит в том, что от перепадов сталь может повредиться. Рихард Унтерзеер Глава Bayernets GmbH

Какие еще есть проблемы

Для этого требуются многомиллионные инвестиции. Немецкие партнеры могут дать только часть средств, остальное украинцы должны найти сами. Но это не единственная проблема украинской ГТС.

Если говорить о нашей газотранспортной системе, то она неадекватна тем перспективам, которые проговаривают, потому что она предусмотрена на 142 с половиной миллиарда кубов. Я не знаю ни одного потребителя, готового покупать в масштабах миллиардов газоводородную смесь. Алексей Оржель Министр энергетики Украины (2019-2020)

У Европы есть условия

Европа планирует в 2030 году выйти на закупку в Украине 10 гигаваттов водородной энергии. У нас пока нет ни одного производителя водородной смеси. Все проекты в стадии разработки.

Кроме того, у нас мало станций работают на возобновляемых источниках энергии. Европа готова покупать только экологически чистый, так называемый зеленый водород, который производят на энергии ветра или солнца. Для развития солнечных и ветровых электростанций украинское правительство должно создать прозрачные правила игры в этой сфере.

Правительство должно показать, какое место будет у того или иного сектора, у того или иного вида энергии: водородной, солнечной или ветровой в будущем, насколько правительство будет позволять той или иной энергии развиваться в будущем,

– сказала глава DiXi Group Елена Павленко.

Начать действовать нужно уже сейчас, чтобы еще раз не оказаться на обочине европейского прогресса.