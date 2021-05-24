Динамо будет продавать NFT-билеты: раньше этого не делал ни один крупный клуб

Украинский футбольный клуб Динамо запускает продажи NFT-билетов на сезон 2021 года. Они будут доступны только на маркетплейсе Binance NF.

Проект реализуют при поддержке блокчейн-партнера Moonwalk из США. Продажи NFT-билетов стартуют в конце июня 2021 года.

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В пресс-службе заявили, что киевское "Динамо" станет первым крупным спортивным клубом в мире, который регулярно продавать билеты и предметы коллекционирования в выде NFT.

Билеты разместят на Binance NFT как часть кампании "100 создателей". Ее проводят по случаю запуска этого маркетплейса.

В Динамо заверили, что токенизация клуба "не является погоней за хайпом". Таким образом там хотят сделать клуб технологическим лидером футбольной Европы.

NFT означает "невзаимозаменяемый токен". Это отдельная категория криптовалюты, каждая такая монетка есть полностью уникальной. Это, в частности, делает невозможным подделки.

Что говорят в Binance

Глеб Костарев, который руководит компанией в Восточной Европе, подчеркнул, что футбольный клуб Динамо имеет выдающуюся историю и одну из крупнейших фан-баз в Украине.

Мы рады сообщить об этой коллаборации. Верим, что NFT-билеты скоро станут привычной вещью для болельщиков,

– отметил он.

Заметим, что Moonwalk – это платформа, которая позволяет интегрировать невзаимозаменяемые токены в реальные направления применения. Говорится, например, о: