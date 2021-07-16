Здесь найдут что-то особенное для себя все: те, кто приехал в еще один украинский город, чтобы проникнуться историей родной земли, и те, кто любит активный отдых и как можно больше времени хотят провести на свежем воздухе.

Примечательно Одесса – город впечатлений и отдыха: какие локации невозможно обойти вниманием

Винница сочетает в себе достаточно быстрый темп жизни и уютные локации для отдыха. С чего начать знакомство с городом – читайте дальше.

Улица Соборная

Это центральная улица Винницы, которая протянулась на более чем 1,5 километра. Отсюда следует начать прогулку по городу. Там расположены немало достопримечательностей. Это и легендарный отель "Савой", и Свято-Преображенский собор и Доминиканский монастырь, а также ряд музеев.



Улица Соборная в Виннице / Фото "Моя Винница"

Планируя путешествия Украиной, не забывайте о комфорте и уюте – выбирайте Интерсити+. Воспользуйтесь особой акцией, которую для своих пассажиров запустила Укрзализныця. Оформляйте билет на поезд через ПриватБанк с картой Visa и получите свободный доступ к более 5000 фильмов на Sweet TV.



Путешествуйте поездами Интерсити+ / Фото ПриватБанка

Водонапорная башня

На Европейской площади расположена 28-метровая водонапорная башня, она является самой высокой в ​​городе. Более 100 лет сооружение использовалось по-разному. В частности, во время войны – как наблюдательный пункт. Было время, когда там даже жили работники "Водоканала". В 1985 году ее передали в собственность Областного краеведческого музея как памятник архитектуры. С тех пор там обустроили часть экспозиции Мемориала революционной и боевой славы.



Винницкая башня – символ города / Фото "Винница"

Усадьба Пирогова

Еще одна уникальная достопримечательность – музейный комплекс Усадьба Пирогова, расположенная на окраине города. Там когда-то жил и работал выдающийся хирург и ученый Николай Пирогов. На территории усадьбы есть церковь-некрополь, в которой хранится саркофаг с набальзамированным телом врача. Именно он создал первый атлас топографической анатомии человека, основал военно-полевую хирургию и начал использовать анестезию при оперативных вмешательствах.



Жилой дом хирурга Пирогова / Фото "Википедия"

Винницкие муры

Советуем окунуться в историю и прогуляться вдоль Винницких муров, возведенных еще в XVII веке. Главное оборонительное сооружение города строили монахи-иезуиты, чтобы защититься от набегов татар. Сегодня от крепости осталось очень мало, а в бывшем монастыре устроили помещение для краеведческого музея.



Историческое оборонительное сооружение города / Фото "Винница"

Центральный городской парк

Чтобы расслабиться, рекомендуем посетить Центральный парк, который раньше назывался в честь Максима Горького. На площади в около 40 гектаров разместили ряд памятников – бойцам, которые воевали в Афганистане, сечевым стрельцам. Также там представлена ​​экспозиция "Винница в миниатюре". В то же время на территории парка есть стадион, каток и даже городской планетарий, поэтому каждый найдет себе занятие по душе.



Прогуляйтесь центральным парком города / Фото "Моя Винница"

Замковая гора

Еще одна локация для прогулок – Замковая гора. На этой территории более 500 лет назад, в эпоху Кориатовичей, возвели огромный замок. До наших дней он не сохранился, однако именно с этого холма открывается вид на город. Поэтому если вы хотите сделать панорамные фото Винницы и осмотреть ее сверху – добавьте в список мест, которые надо посетить.



Так когда-то выглядел Винницкий замок / Фото Центра истории Винницы



Замковая гора в Виннице наших дней / Фото "20 минут"

Музей ретро-техники "Автомотовелофототелерадио"

Приехав в Винницу, не упустите возможности посетить оригинальный музей в помещении автосалона "Владимир". Он действует относительно недавно – лишь с 2013 года и расположен недалеко от центра города. Увидеть там можно целую коллекцию ретро-автомобилей и старых велосипедов, телевизоров, фотоаппаратов и другой техники, которая является символом советской эпохи.



Экспонаты музея ретро-техники / Фото I go to world

Светомузыкальные фонтаны Roshen

И да, конечно – не можем не вспомнить светомузыкальные винницкие фонтаны на Южном Буге, о которых знают по всей Украине и за ее пределами. Это фонтаны-рекордсмены, ведь являются крупнейшими в Украине и в Европе среди плавучих. Их длина достигает 97 метров, а ширина – 10 метров. Высота центральной струи составляет 63 метра.



Винницкие фонтаны завораживают / Скриншот с видео

Остановиться на набережной и наслаждаться потрясающей шоу-программой – именно то, что нужно туристу после насыщенного дня и прогулки по городу.