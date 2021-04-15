С Wi-Fi и солнечными панелями: в центре Одессы появились подземные мусорные баки
На одной из главных площадей Одессы установили новые мусорные контейнеры. Они частично размещены под землей. Питает их электроэнергия от солнечных батарей.
Источник:"Культурометр"
4 инновационные системы, оборудованные гидравликой и электроприводом, появились на Соборной площади. В каждой из них – по 3 контейнера.
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Комплекс оборудован системой контроля наполнения контейнеров. Специальный датчик сообщает, когда места для отходов там больше нет.
Это – пилотный проект города / Фото "Культурометр"
Мусорные контейнеры установили на Соборной площади / Фото "Культурометр"
Так выглядит надземная и подземная части комплекса / Фото "Культурометр"
Баки-приемники, расположенные над землей, оборудованы Led-подсветкой. На них поместили наклейки с информацией о видах отходов.
Платформа движется благодаря 4 солнечным батареям. Их заряда достаточно для 50 спусков и подъемов. Кроме этого, есть и система Wi-Fi.
Как все это работает
- Когда контейнер полностью заполнен, подсветка меняет цвет с зеленого на красный. После этого крышка бака автоматически блокируется.
- Чтобы опорожнить контейнер, водителю мусоровоза нужно использовать дистанционный пульт или специальное приложение на смартфоне.
- Платформа с контейнерами, получив сигнал, поднимается вверх. Когда мусор выгружено, возвращается на место и опускается снова под землю.
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