На одной из главных площадей Одессы установили новые мусорные контейнеры. Они частично размещены под землей. Питает их электроэнергия от солнечных батарей.

4 инновационные системы, оборудованные гидравликой и электроприводом, появились на Соборной площади. В каждой из них – по 3 контейнера.

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Комплекс оборудован системой контроля наполнения контейнеров. Специальный датчик сообщает, когда места для отходов там больше нет.



Это – пилотный проект города / Фото "Культурометр"



Мусорные контейнеры установили на Соборной площади / Фото "Культурометр"



Так выглядит надземная и подземная части комплекса / Фото "Культурометр"

Баки-приемники, расположенные над землей, оборудованы Led-подсветкой. На них поместили наклейки с информацией о видах отходов.

Платформа движется благодаря 4 солнечным батареям. Их заряда достаточно для 50 спусков и подъемов. Кроме этого, есть и система Wi-Fi.

Как все это работает

Когда контейнер полностью заполнен, подсветка меняет цвет с зеленого на красный. После этого крышка бака автоматически блокируется.

Чтобы опорожнить контейнер, водителю мусоровоза нужно использовать дистанционный пульт или специальное приложение на смартфоне.

Платформа с контейнерами, получив сигнал, поднимается вверх. Когда мусор выгружено, возвращается на место и опускается снова под землю.

Интересно! Впервые такие инновационные системы для сбора мусора установили в Одессе еще летом 2020 года. Они появились на Приморском бульваре.