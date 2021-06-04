Не для купания: для чего британцы строят бассейн, который станет самым глубоким в мире

В графстве Корнуолл, что в Великобритании, планируют начать строительство самого глубокого в мире бассейна. Он будет вмещать более 42 тысяч кубометров воды - это как 168 миллионов чашек чая.

Бассейн Blue Abyss, что в переводе означает "Голубая бездна", будет строить одноименная британская компания. Он станет не только самым глубоким, но и крупнейшим крытым бассейном в мире.

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Глубина Blue Abyss будет достигать 50 метров – это половина размера часовой башни Вестминстерского дворца, то есть Биг-Бена. Проект обойдется в более 200 миллионов долларов.

Сейчас самым глубоким в мире есть бассейн, который принадлежит компании Deepspot в польском городе Мщонув. Его глубина – 45 метров.

Впрочем, просто поплавать в бассейне не получится. Ведь он станет исследовательским и тренировочным центром для морского, оборонного и космического секторов.



Бассейн станет крупнейшим и самым глубоким в мире / Иллюстрация Blue Abyss

Сейчас уже выбрали место для строительства Blue Abyss – недалеко от аэропорта "Корнуолл". Работы начнутся после получения всех необходимых разрешений.

По предварительным расчетам, на строительство уйдет примерно 18 месяцев. В Blue Abyss рассчитывают завершить проект до второго квартала 2023 года.

Подробности о Blue Abyss

Проект получил поддержку легендарного британского астронавта Тима Пика. В 2015 году он стал первым британским астронавтом, который вошел в открытый космос.

Прежде чем Пик (в 1995 году) в открытом космосе побывал британец Майкл Фоал. Однако тогда он находился в составе американской экспедиции NASA.

Я горжусь тем, что являюсь частью команды Blue Abyss. Рад видеть, что проект сделал такой важный шаг вперед, заявив о себе публично,

– подчеркнул Пик.

Бассейн станет первым в мире коммерческим центром подготовки астронавтов. Они часто тренируются под водой, ведь это имитирует невесомость в космосе.

Кроме этого, Blue Abyss поможет в разработке дистанционно управляемых подводных роботов. Кинематографисты смогут снимать там подводные сцены.

Как будет выглядеть Blue Abyss

Иллюстрация проекта, представленная компанией, свидетельствует о том, что бассейн будет расположен в интересном здании – в форме капли. Это проект британского архитектора Робина Партингтона.



Бассейн будет иметь нестандартную форму / Иллюстрация Blue Abyss