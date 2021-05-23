В Эстонии боевые роботы Milrem прошли испытания в режиме реального огня

Эстонские силы обороны провели учения с прямой стрельбой, где два боевых работы Milrem Robotics THeMIS выполняли разведывательную функцию, поддерживали огонь и эвакуировали жертв.

Эстонские силы обороны провели учения с прямой стрельбой, где два боевых работы Milrem Robotics THeMIS выполняли разведывательную функцию, поддерживали огонь и эвакуировали жертв.

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Чего удалось достичь

В ходе учений наземные войска противостояли имитированной атаке бронетехники. Боевой THeMIS, оснащен системой дистанционного вооружения, приблизился на расстояние 430 метров от врага.

Боевой робот осуществил транспортировку противотанковых командных боеприпасов и обеспечение огня с использованием 7,62-мм пулемета для противотанковых и наблюдательных групп. Между тем, THeMIS UGV развернул дрон Acecore позади главной силы для разведки и сбора информации о целях артиллерии. В дополнение к боевым показателей, беспилотник также выполнял функции монитора пожарной безопасности.

Позже, после уничтожения первичной цели, THeMIS Combat действовал как полевая скорая помощь для эвакуации смоделированных жертв в тыл. С помощью этих маневров работами управляли войска с помощью ручного интерфейса и гарнитуры дополненной реальности.

"Мы обнаружили ряд преимуществ во включении работа в наш боевой сценарий. С такой машиной в составе разведывательных сил, которые готовят прибытия основного подразделения, беспилотники могли бы обеспечивать ведение огня с закрытых позиций", - отметил лейтенант Мари-Ли Капп, командир подразделения операций и подготовки (S3) артиллерийского дивизиона.

Он добавил, что работы могут действовать как передовые наблюдатели при косвенном обстреле.