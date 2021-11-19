Боевое применение беспилотников Bayraktar в Украине будет развиваться, – главнокомандующий ВСУ

Украина продолжает наращивать тактику и методику боевого применения беспилотников Bayraktar TB2. Главные задачи – сдерживание российской агрессии и защита интересов Украины, а также развитие беспилотной авиации в целом.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел переговоры с генеральным директором турецкой компании Вaykar Makina Халюком Байрактаром. В рамках встречи стороны обсудили создание постоянной рабочей группы по беспилотной авиации в Вооруженных Силах Украины.

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Мне приятно, что мы говорили на одном языке, ведь имеем общее видение потенциала развития и применения беспилотной авиации,

– отметил главнокомандующий.

Валерий Залужный и Халюк Байрактар / Фото с фейсбука Валерия Залужного

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Залужный подчеркнул, что ударные беспилотные комплексы Bayraktar TB2 доказали свою эффективность, в частности, в зоне проведения операции Объединенных сил.

Кроме того, турецкая компания уверенно настроена продолжать производство беспилотников последнего поколения Akinci. Известно, что на эти летательные аппараты устанавливаются украинские двигатели.

Стороны будут развивать беспилотную авиацию / Фото с фейсбука Валерия Залужного

Напомним, 29 сентября 2021 года Минобороны Украины подписала меморандум о сотрудничестве с турецкой Baykar. В частности, речь идет о строительстве учебно-испытательного центра по эксплуатации летательных аппаратов Bayraktar TB2. Центр будет отвечать за обслуживание, ремонт, модернизацию БПЛА и обучение персонала. В ближайшем будущем планируется открытие завода по производству "байракторов" прямо в Украине. Специалисты работают над созданием мощностей по производству беспилотников.

Полный текст публикации Валерия Залужного:

Сегодня состоялась важная встреча с Генеральным директором турецкой компании "Вaykar Makina" господином Халюком Байрактаром. Мы обсудили создание постоянно действующей рабочей группы по беспилотной авиации в Вооруженных Силах Украины.

Ударные беспилотные комплексы Bayraktar TB2 доказали свою эффективность, в том числе в районе проведения операции Объединенных сил. Потому мы продолжаем наращивать тактику и методику их боевого применения для сдерживания российской агрессии и защиты интересов Украины.

Я благодарю господина Халюка Байрактара за поддержку Вооруженных Сил Украины и открытость к дальнейшему сотрудничеству. Мне приятно, что мы говорили на одном языке, ведь у нас есть общее видение потенциала развития и применения беспилотной авиации.

В планах компании – продолжение производства беспилотников последнего поколения "Akinci", на которое устанавливаются украинские двигатели.

"Вaykar Makina" работает над строительством и обустройством совместного учебно-испытательного центра для обслуживания, текущего ремонта и модернизации БПЛА. Также предусмотрено обучение персонала, связанного с эксплуатацией беспилотных летательных аппаратов Bayraktar, меморандум о чем был заключен между Украиной и Турцией 29 сентября 2021 года.