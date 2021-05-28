Как выглядит новое самое дорогое авто в мире от Rolls-Royce: роскошные фото

Компания Rolls-Royce из Великобритании представила люксовый автомобиль Boat Tail, который стал самым дорогим в мире. Его создали специально под заказ.

Как отметили в компании, Boat Tail – это индивидуальный проект "с тремя уважаемыми клиентами". Работа над ним велась еще с 2017 года.

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По информации Daily Mail, один такой автомобиль стоит более 28 миллионов долларов. Первый экземпляр доставят богатой и "яркой" паре.

Коучбилдинг от Rolls-Royce

Марка представляет новое подразделение компании – Coachbuild. Он сосредоточится на производстве автомобилей с уникальным кузовом.

"Это направление дает клиентам возможность отразить свою индивидуальность в яркой искусственной работе", – отметили в Rolls-Royce.

Коучбилдинг станет постоянным направлением в нашем портфолио. Исторически он был неотъемлемой частью Rolls Royce,

– добавил Торстен Мюллер-Отвос, исполнительный директор.

По его словам, это – возвращение к истокам бренда. А также возможность для клиента принять участие в создании абсолютно уникальных автомобилей.

Все авто Boat Tail – уникальные

Новое авто, длиной 5,8 метра, рассчитанное на 4 пассажиров. Его задняя часть выполнена в форме яхтенной палубы.

Руководитель направления Алекс Иннес подчеркнул, что Boat Tail выходит далеко за рамки средства передвижения. Мол, это не способ достичь места назначения, а это и есть место назначения.

"Мы создали трио исключительных авто. Хотя они и имеют схожий силуэт, каждый наделен уникальным характером, который раскрывает индивидуальность своего заказчика", – добавил он.

Британская компания представила роскошное авто Boat Tail / Фото Rolls-Royce

Как пишет издание CNBC, в Rolls-Royce называют свою новую разработку Boat Tail "самим амбициозным автомобилем из когда-либо созданных".