Как отметили в компании, Boat Tail – это индивидуальный проект "с тремя уважаемыми клиентами". Работа над ним велась еще с 2017 года.
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По информации Daily Mail, один такой автомобиль стоит более 28 миллионов долларов. Первый экземпляр доставят богатой и "яркой" паре.
Коучбилдинг от Rolls-Royce
Марка представляет новое подразделение компании – Coachbuild. Он сосредоточится на производстве автомобилей с уникальным кузовом.
"Это направление дает клиентам возможность отразить свою индивидуальность в яркой искусственной работе", – отметили в Rolls-Royce.
Коучбилдинг станет постоянным направлением в нашем портфолио. Исторически он был неотъемлемой частью Rolls Royce,
– добавил Торстен Мюллер-Отвос, исполнительный директор.
По его словам, это – возвращение к истокам бренда. А также возможность для клиента принять участие в создании абсолютно уникальных автомобилей.
Все авто Boat Tail – уникальные
Руководитель направления Алекс Иннес подчеркнул, что Boat Tail выходит далеко за рамки средства передвижения. Мол, это не способ достичь места назначения, а это и есть место назначения.
"Мы создали трио исключительных авто. Хотя они и имеют схожий силуэт, каждый наделен уникальным характером, который раскрывает индивидуальность своего заказчика", – добавил он.
Британская компания представила роскошное авто Boat Tail / Фото Rolls-Royce
Как пишет издание CNBC, в Rolls-Royce называют свою новую разработку Boat Tail "самим амбициозным автомобилем из когда-либо созданных".