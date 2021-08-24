Blue Origin Джеффа Безоса готовится к следующему запуску ракеты: когда это произойдет

Космическая компания Blue Origin, принадлежащая Джеффу Безосу, планирует осуществить следующий запуск ракеты New Shepard 26 августа. На этот раз – без экипажа.

Так, миссия NS-17 состоится в 13 часов 35 минут по Всемирному координированному времени. Как известно, стартовая площадка Launch Site One расположена в Западном Техасе, США.

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Детали

Многоразовая ракета New Shepard будет содержать 18 коммерческих грузов, в том числе 11 – сделанных при поддержке NASA, а также тысячи открыток, отправленных детьми через некоммерческий клуб Blue Origin.

Кроме того, снаружи капсулы будет проведен демонстрационный эксперимент NASA с датчиком схода с орбиты, спуска и посадки. Это набор технологий, призванный помочь космическим кораблям более точно приземляться на Луну и другие космические тела.

К слову, в рамках NS-17 будет представлена ​​художественная инсталляция "Суборбитальный триптих" Амоако Боафо. Работа состоит из трех портретов, нанесенных извне на верхнюю часть капсулы корабля.

Космический полет станет 17 для Blue Origin и первым с момента дебютной миссии компании с экипажем, которая состоялась 20 июля. Тогда на New Shepard находились: основатель компании Джефф Безос с братом Марком, пионер авиации Уолли Фанк и 18-летний голландский студент Оливер Дэем. Они совершили суборбитальный полет в космос и обратно.

Заметим, главный конкурент Blue Origin в сфере суборбитальный космического туризма – Virgin Galactic Ричарда Брэнсона. В прошлом месяце компания провела свою первую миссию с полным экипажем. По официальным данным, место на рейс Virgin Galactic стоит 450 000 долларов. Сколько нужно будет заплатить за поездку на корабле Blue Origin пока не указывается.