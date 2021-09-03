Без проводов и розеток: в Японии создали комнату, которая способна заряжать гаджеты

Команда японских ученых разработала уникальную систему, которая может превратить обычную комнату в беспроводное зарядное устройство. Вам не понадобятся ни розетки, ни провода – гаджеты заряжаются благодаря магнитным полям, которые не вредят здоровью человека.

Авторы разработки – ученые из Токийского и Мичиганского университетов. Материалы исследования опубликованы в журнале Nature.

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Как это работает

Команда ученых предложила технологию, что известна как многорежимный квазистатический полостной резонанс. Для реализации замысла использовали специальные компоненты – сосредоточенные конденсаторы. Их встроили в полости стен комнаты, выполненных из проводящих материалов. В результате получили трехмерное магнитное поле, которое циркулирует вокруг медного полюса в центре комнаты одновременно по и против часовой стрелки – это помогает устранить мертвые зоны. Катушечные приемники, прикрепленные к таким устройствам, как телефоны и лампочки, могут улавливать это магнитное поле, чтобы получать от него энергию.

Беспроводная зарядная комната изнутри / Фото Токийского университета

Испытания

Специалисты протестировали свое решение в комнате размером 3x3x2 метра. Эксперимент показал, что эффективность передачи энергии не менее 50% в 98% объема комнаты. Еще в двух процентах показатель не опускался ниже 37 процентов. Выходная мощность может достигать 50 ватт и более. Исследователи подчеркивают, что во время зарядки гаджетами можно пользоваться.

Применение технологии

Система является абсолютно безопасной – зафиксированный уровень магнитного поля был несколько ниже, чем тот, который допускается Федеральной комиссией по связи США. Поэтому технология никак не влияет на здоровье человека.

Разработчики понимают, что среднестатистический потребитель вряд ли захочет оснащать целую комнату алюминиевыми стенами, чтобы пользоваться огромной беспроводной зарядкой. Более того, сегодня на рынке представлены настенные панели, которые излучают микроволны на устройства на расстояние до 10 метров или блок Xiaomi Mi Air Charge. По их мнению, технологию можно использовать на небольших участках, к примеру – в шкафах, которые будут заряжать устройства внутри. Кроме того, "беспроводная зарядная комната" станет полезным инновационным решением для специализированных помещений, таких как фабрики, которые могут питать оборудования без кабелей.