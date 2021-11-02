Без дорог и автомобилей: Саудовская Аравия начала строительство города будущего

Саудовская Аравия начинает строительство футуристического города The Line. В нем не будет ни дорог, ни автомобилей.

Линейный город будет расположен на северо-западном побережье Красного моря. Ожидается, что его можно будет посетить уже в первом квартале 2024 года.

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Что известно о The Line

длина нового города будет составлять 170 километров, а площадь – 26 500 квадратных километров;

весь транспорт в нем будет только подземным и скоростным – с одного конца мегаполиса в другой можно будет добраться за 20 минут;

энергию будут получать исключительно из возобновляемых источников.

О проекте

Город будущего The Line является частью масштабного инфраструктурного проекта Neom, объявленного в 2017 году. На данном этапе инвестиции в него достигают 500 миллиардов долларов.

Проект разрабатывают и внедряют в рамках программы наследного принца Мохаммеда бин Салмана. Футуристический технологический центр включает в себя основные элементы его так называемого "Видения 2030", предусматривающего: уменьшение зависимости Саудовской Аравии от добычи нефти, диверсификации экономики, ослабление социальных ограничений и увеличение инвестиций.

Мы работаем только с мечтателями, стремящимися создавать что-то новое и необычное. Это место не для обычных людей и компаний. Neom будет построен с нуля, на новом месте, это уникальная возможность построить город, который будет выделяться из всего, что строилось на протяжении сотен лет,

– заявил принц.

Исполнительный директор проекта Надми аль-Наср отметил, что на территории ведутся активные земельные работы. Город собираются строить из двух точек, направляясь к центру.

Он добавил, что сначала Neom столкнулся с некоторыми проблемами, ведь сотрудники проектировали город с использованием еще не существующих технологий. Более того, эксперты и критики считают, что проект имеет довольно сомнительные шансы на осуществление. Впрочем, пока делать выводы – слишком рано.

Город будущего The Line: смотрите видео