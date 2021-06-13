"Батарейки, сдавайтесь": как украинцам избавляться опасных отходов

К 2020 году использованы в Украине батарейки не перерабатывались. Отработав свое в бытовых приборах, часах, детских игрушках, они преимущественно попадали на полигоны и несанкционированные свалки.

Ситуация постепенно меняется, в частности – благодаря ОО "Батарейки, сдавайтесь!". Как ее команде удалось объединить украинцев вокруг проблемы токсичных отходов – рассказал Ukraїner.

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Закон Украины "Об отходах", который был внедрен в 2018 году, работает номинально: в стране есть мощности для переработки определенных видов отходов.

Однако фактически сортируется всего 5% мусора, а остальное захороняется на полигонах. Более того, именно на полигонах оказывается опасный мусор, который отравляет землю, воздух и воду.

Говорится о медицинских отходах, ртутных термометрах, люминесцентных и энергосберегающих лампах, а также отработанных батарейках.

К примеру, одна батарейка, которая содержит в себе сильные щелочи и кислоты, загрязняет до 16 квадратных метров земли и 400 литров воды.



В Украине собирают отработанные батарейки / Фото Ukraїner, Филипп Доценко

С чего все начиналось

В 2012 году Любовь Колосовская с друзьями основала движение "ЭкоДнепр", которое уже в 2015 году превратилось в профессиональную общественную организацию "Батарейки, сдавайтесь!".

За 5 лет инициатива разрослась до национальных масштабов, по всей стране появилось около 1 500 пунктов приема батареек, а сырья удалось собрать более 30 тонн.

Но оказалось, что завод "Аргентум", с которым была предварительная договоренность о переработке, на самом деле такой возможности не имеет: экспериментальную линию на заводе закрыли.

Еще 2 года активисты искали заводы по переработке за границей и деньги на утилизацию, а в 2020 году все-таки вывезли батарейки на переработку до румынского завода GreenWEEE.

Сейчас организация работает по 4 направлениям:

привлекает торговые сети и офисы компаний открывать совместные пункты приема батареек и финансировать их утилизацию;

обеспечивает переработку этих батареек на заводе в Европе,

проводит образовательную работу с участием волонтеров и школ;

продвигает государственную реформу в обращении с опасными отходами.

Благодаря усилиям инициатив "Батарейки, сдавайтесь!" к проблеме переработки батареек удалось привлечь внимание как общественности, так и предпринимателей и торговых сетей.

Нужно много пунктов приема батареек

Однако более 90% использованных батареек все еще выбрасывают бесконтрольно. Как отметила Колосовская, есть предубеждение, что в хаотическом состоянии проблемы должны сами украинцы.

Но наш опыт говорит, что украинцы – феноменально активные и неравнодушные, когда им предлагают простые и понятные способы сделать что-то полезное,

– подчеркнула она.

"Ключевое слово - простые. Пунктов приема батареек должно быть десятки тысяч, и сдать батарейки должно быть так же просто, как купить новую батарейку", – уточнила женщина.

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