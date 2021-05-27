Ученые показали сердце из стволовых клеток, выращенное в лаборатории: видео

Ученым из Австрийской академии наук в Вене удалось успешно вырастить искусственное сердце. Его размеры крошечные – примерно как у семян кунжута.

Это первый орган с одной камерой, который самоорганизуется. Чтобы создать его, ученые прибегли к методу передачи сигналов.

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Они использовали 6 сигнальных путей, которые отвечают за развитие сердца у человеческого эмбриона. Таким образом уже были созданы глаза и органеллы мозга и кишечника.

Простые сердцевидные органы или кардиоиды создавались в лаборатории ранее. Однако – только с использованием каркаса, формы или матрицы, вокруг которой собирались клетки.

Дело не в том, что мы используем нечто иное, чем остальные исследователей. Мы просто используем все известные сигналы,

– отметил венский биолог Саша Менджан.

Сигналы, о которых говорится, приводят к дифференцировке стволовых клеток. Это позволяет искусственном органа или органоиду формировать отдельные слои под контролем ученых.

Как выглядит искусственное сердце: смотрите видео

Следующая цель ученых

Австрийцы уверены, что исследование позволит впоследствии тестировать препараты для сердца и проверять их безопасность и эффективность перед клиническими испытаниями.

В дальнейших планах ученых – вырастить сердце не с одной, а с несколькими камерами. Так оно будет больше походить именно на человеческий орган.