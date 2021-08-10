Авианаводчики Объединенных сил провели учения по наведению экипажей вертолетов на цели

Передовые авианаводчики групп боевого управления армейской авиации Объединенных сил отработали наводнения экипажей вертолетов на цели. Им удалось: выявить цели, сделать штурманские расчеты, передать информацию экипажа вертолета и практически выполнить наведение на подвижные и неподвижные цели.

Специалисты подчеркивают, что вертолет должен с первого захода уничтожать определенные цели, ведь это обеспечивает эффект внезапности и неожиданности. Так, у противника меньше времени для реакции на появление вертолета.

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Удары с воздуха нужно наносить молниеносно. Счет иногда идет на секунды. Авианаводчики должны за короткое время успешно передать всю необходимую для экипажа информацию: координаты, ориентиры и т.д., – рассказал участник обучения.

Какими качествами должен обладать авианаводчик

Передовой авиационный наводчик имеет:

быть образованным в области топографии;

постоянно учиться и тренироваться;

быть знакомым с тактикой действий экипажей вертолетов;

обладать умением применять различные средства связи;

быть готовым к круглосуточному выполнению поставленных задач.

Обучение по наведению экипажей вертолетов на цели: видео