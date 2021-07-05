Восстанавливает лес и разлагается: архитектор представил проект уникального небоскреба

Представили новейший экологический проект, призванный восстанавливать экосистемы. Regenera – уникальный небоскреб, который сможет выращивать леса, поврежденные пожарами.

Автор идеи – архитектор Альберто Рончелли. Он будет сотрудничать с ведущими инженерами, географами, метеорологами, химиками и биологами.

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Regenera – это своего рода манифест для нового возможного способа связи архитектуры и природы, структуры и экосистемы, времени и эрозии, небоскребов и лесов,

– считает архитектор Альберто Рончелли.

Как будет работать

Regenera – небоскреб, что спроектирован с учетом потребностей экосистем и состоит из материалов, насыщенных необходимыми для леса веществами. На первых этапах специалисты будут проводить детальный анализ и практические эксперименты внутри здания. Впоследствии они будут оставлять небоскреб, уступая место растениям и животным. Здание будет распространять питательные вещества и семяна с помощью ветра. После разрастания леса и полного восстановления экосистемы небоскреб разлагаться. Это удастся благодаря процессам эрозии и растворения.