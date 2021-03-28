Apple открыла еще одну вакансию в Киеве: ищут юриста
Компания Apple открыла уже четвертую вакансию в Киеве. На этот раз ищут юридического консультанта.
Источник:Apple
Что будет делать юрист
Юрист будет консультировать украинскую бизнес-команду Apple по всем юридическим вопросам. Он будет первым лицом компании в Украине. Также именно в его обязанности будет входить общение с главным офисом в Купертино.
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Также в юридического консультанта будут следующие обязанности:
- ведение переговоров;
- составление правовых соглашений по вопросам коммерческого права, права потребителей, конфиденциальности, интеллектуальной собственности и IТ;
- консультация по всем правовым аспектам, связанным с продажами и маркетингом продуктов Apple.
Требования к кандидату
- Опыт работы в юридическом отделе международных компаний. Требуют, чтобы человек работал там 5 – 10 лет. Важно, чтобы акцент на предыдущей работе был на коммерческое право и контракты, потребительское право и ИТ-право;
- Нужно понимать все о конкуренции, связанной с продажами, дистрибуцией и маркетингом. Говорится о важных аспектах законодательства.
- Кандидат должен обладать техническими, аналитическими и директивными навыками.
- Важно, чтобы мог общаться и устно, и письменно.
- Должен владеть украинским, русским и английским языками.
- Если вы хотите попробовать себя на эту должность – также будьте готовы к путешествиям.
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