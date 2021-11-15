"Антонов" достроил первый образец Ан-178

Госпредприятие "Антонов" завершило строительство первого образца Ан-178 для ВСУ. Согласно заказу Минобороны, компания должна построить три таких самолета.

Планер предназначен для выполнения сертификационных испытаний. Его готовят к первому полету.

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Что такое планер Это структурная часть конструкции самолета или вертолета без силовой установки и оборудования. Состоит из следующих частей: фюзеляж, гондолы двигателей (при их наличии), крыло, оперение, киль, шасси, силовой набор, а также системы планера, узлы и агрегаты. Это структурная часть конструкции самолета или вертолета без силовой установки и оборудования. Состоит из следующих частей: фюзеляж, гондолы двигателей (при их наличии), крыло, оперение, киль, шасси, силовой набор, а также системы планера, узлы и агрегаты.

Подробности

На финальном этапе – отработка всех систем самолета. Ожидается, что он будет запущен в первой половине 2022 года.

Кроме того, специалисты активно работают над изготовлением второго самолета. Известно, что:

удалось построить крыло и хвостовое оперение;

происходит окончательная сборка фюзеляжа;

следующий шаг – стыковка указанных агрегатов.

Строительство самолета планируют завершить в декабре 2021 года. Так, заказ может быть выполнен с опережением графика.

Полный текст публикации Antonov Company:

Работы по программе Ан-178 выполняются согласно установленным планам и графикам.

К настоящему времени полностью завершены работы по строительству образца Ан-178, предназначенного для выполнения лётных сертификационных испытаний. Заканчивается отработка всех систем самолета, в том числе импортозамещенных производства компаний стран дальнего зарубежья, в том числе США, Канады, Франции, Германии и т.д. В настоящее время самолет готовится к первому полету.

Построение самолетов Ан-178 по контракту с Министерством обороны Украины также производится согласно графикам, согласованным с заказчиком. Завершено построение планера первого самолета. Производится установка систем. Поднять этот самолет в небо планируется в первом полугодии следующего года.

Параллельно ведутся работы по изготовлению второго самолета. Уже построено крыло и хвостовое оперение. Осуществляется окончательная сборка фюзеляжа. Затем произойдет стыковка указанных агрегатов. Таким образом, в декабре текущего года с опережением утвержденных графиков будет полностью построен планер этого Ан-178.