Для расщепления полиэтилена ученые Вашингтонского университета и Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории в своем исследовании применили в качестве катализатора переходный металл рутений с общеупотребительным растворителем гексаном.
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Процесс оказался высокоэффективным, превратив до 90% пластика в жидкое топливо и смазочные материалы. С его помощью можно производить широкий спектр продуктов.
Мы обнаружили синергию между растворителем и катализатором, что создает очень приятную комбинацию, которая имеет множество регуляторов управления, чтобы мы могли настроить условия реакции и оптимизировать весь процесс. Например, если вы хотите максимизировать производственный выход реактивного топлива, мы можем это сделать. А если рынок имеет больший спрос на дизельное топливо, это также в наших силах,
– сказал доцент Университета штата Вашингтон в Пулмане Гонфей Лин.
Преимущества нового метода над существующими
- Загрязнение пластиком сейчас является одной из самых острых экологических кризисов в мире. Поэтому исследователи по всей планете разрабатывают инновационные стратегии для отвода пластиковых изделий со свалок и океанов или превращение их в материалы, которые разлагаются более биологически.
- Стандартным способом химической переработки пластика является процесс, известный как пиролиз, или использование повышенных температур для разрушения материала и превращения его в топливо или новые изделия из пластмасс.
- По словам Лин, пиролиз также может превратить пластиковые отходы на топливо в течение часа, но для этого обычно требуются высокие температуры, превышающие 400 градусов Цельсия. Зато новый метод предусматривает диапазон от 200 до 220 градусов Цельсия, что почти вдвое меньше.
- Но этот подход особенно перспективен не только из-за скорости процесса и низкой температуры, а еще и потому, что его можно применять к различным видам пластмасс, в частности, к другим типам полимеров.
Пластиковые отходы / Фото unsplash
Ученые разрабатывают еще один метод переработки
Лин отметил, что самой большой проблемой химической переработки пластика, особенно в Соединенных Штатах, является то, что вторичное пластиковое сырье смешивается со всевозможными другими отходами. Чтобы уменьшить затраты на их сортировку, исследовательская группа Лина разрабатывает еще один метод, который бы расщеплял полимеры в смешанных пластиковых отходах.
Мы хотим разработать последовательный каталитический процесс, который мог бы обрабатывать смешанные пластмассы, чтобы физически их не разделять. Мы можем перейти на молекулярный уровень и расщепить эти полимеры,
– сказал он.
Ученые даже уже имеют данные, которые показывают, что такой процесс превращения абсолютно выполнимый.