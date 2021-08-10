Американская компания представила гидридный дрон HAMR: он может летать 3,5 часа
Источник:New Atlas
Электрические дроны могут применяться во множестве сценариев, однако время их автономной работы (30 минут) ограничивает фактическое использование. Компания Advanced Aircraft, базирующаяся в США, разработала гибридный беспилотник Hybrid Advanced Multi-Rotor (HAMR). Он обеспечивает время полета до 3,5 часа.
Отмечают, что дрон может разворачиваться из футляра и подниматься в воздух в течение четырех минут. Кроме того, он может лететь с помощью наземного дистанционного управления или собственной системы автопилота.
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О разработке
Дрон оснащен бензиновым двигателем и шестью электромоторами. В случае отказа двигателя есть встроенная электрическая батарея, которая обеспечит достаточную мощность для надлежащего выполнения аварийной посадки.
Характеристики
- вес – 14,5 килограмма;
- длина – 1,6 метра;
- ширина – 1,7 на 3,3 метра;
- работает на трехлитровом топливном баке;
- может нести до 2,7 килограмма в двух грузовых отсеках;
- в случае необходимости в одном отсеке можно установить дополнительный бак, чтобы увеличить время полета.
Гибридный дрон HAMR: смотрите видео