Как 2-метровая акула: китайцы разработали новый дрон для подводной разведки
Источник:DroneDJ
Компания Boya Gongdao Robot Technology, основанная в Китае, представила инновационную разработку. Это дрон Robo-Shark, визуально похож на акулу.
Его разработали, в частности, для китайских военных и их задач. Кроме этого, Robo-Shark сможет проводить подводную разведку и операции по поиску и спасению людей.
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Что уже известно о Robo-Shark
- Длиной этот дрон достигает до 2,2 метра. Под водой он может разгоняться до 18,5 километров в час. Устройство оснащено системой "всестороннего избежание препятствий".
- Весит китайская разработка около 54 килограмма. Дрон может бесперебойно работать в течение 2 часов, погружаясь на глубину до 300 метров.
Уменьшенная модель инновационная разработки китайской компании / Фото с сайта DroneDJ
Как пишет The National Interest, подводный дрон-акула способен работать с низкой акустической сигнатурой на высоких скоростях для разведки и борьбы с подводными лодками.
"Вместо традиционного винта источником энергии Robo-Shark стал бионический хвостовой стабилизатор", – сообщило издание Global Times, подконтрольное Коммунистической партии Китая.
Китай рассекретил испытания боевого беспилотника
Накануне китайцы частично рассекретили детали испытания подводного беспилотника, который может самостоятельно обнаруживать и атаковать подводные лодки. Они прошли еще в 2010 году.