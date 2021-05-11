Соціальні медіа стали домінантною формою спілкування як для приватних осіб, так і для компаній, які прагнуть продавати свої товари та послуги. Правильне розуміння та реагування на відгуки клієнтів у Twitter, Facebook та інших соціальних медіа є критично важливим для успіху.

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Як це працює

Термін "аналіз настроїв" позначає автоматизований процес виявлення емоцій – позитивних, негативних чи нейтральних, що пов'язані з текстом. Хоча штучний інтелект належить до логічного аналізу даних та реагування на них, аналіз настроїв є подібним до правильного визначення емоційного спілкування. Фахівці UCF розробили методику, яка точно виявляє сарказм у тексті соціальних мереж.

Команда навчила комп'ютерну модель знаходити закономірності, які часто вказують на сарказм, і поєднала це з навчанням правильного виділення слів-реплік у послідовностях. Дослідники надали моделі великі масиви даних, а потім перевірили її точність.

Наявність сарказму в тексті є основною перешкодою у виконанні аналізу настроїв,

– говорить доцент кафедри техніки Іван Гарібай.

Докторантка з інформатики Рам'я Акулу, яка займалася розробкою системи, підкреслила, що у живій розмові сарказм можна легко визначити за допомогою міміки, жестів та тону оратора. Виявлення сарказму в текстовому спілкуванні не є простим завданням, оскільки жодна з цих ознак не є доступною.