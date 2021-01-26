"Роботи-медузи" допомагатимуть археологам вивчати затонулі кораблі

Британські дослідники розробили робота для сканування морського дна. Він буде корисним, зокрема, під час досліджень давно затонулих кораблів.

Джерело: Express

Це – проєкт вчених з університетів Саутгемптона та Единбурга. Пристрій розробили на основі "найефективнішого плавця" природи, медузи Aurelia aurita.

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Що відомо про розробку

Ці тварини можуть швидко та ефективно плавати у океані, особливо на великі відстані. Підводний робот, як і медуза, використовує резонанс для руху.

Довідка. Резонансом називаються сильні вібрації, які виникають при застосуванні сили з ідеальним тиском. Для цього не потрібно багато енергії.

Науковці Саутгемптонського університету імітували техніку медузи. Вони створили гумову мембрану, яка охоплює 8 гнучких ребер, надрукованих на 3D-принтері.

Разом вони формують рухомий дзвін. Крихітний поршень у голові робота б'є у дзвін, змушуючи гумову мембрану вібрувати. Це відповідно створює поштовх.

Подробиці про винахід британських вчених: дивіться відео

Останні випробування свідчать про те, що такий спосіб плавання для робота у 50 разів ефективніший, ніж у невеликих підводних апаратів з пропелерами.

Що кажуть розробники

"Зачарування такими організмами як медузи та кальмари зростає. У них немає підтримуючої скелетної структури, але це не заважає їм чудово плавати", – зауважив Франческо Джорджо-Серчі з Единбурзького університету.

Я був справді здивований результатами. Так, я був впевнений, що дизайн спрацює. Але ефективність робота була набагато більшою, ніж я очікував,

– додав його колега Тьєррі Бужард.

Захоплюючих можливостей для проведення досліджень за допомогою м'яких підводних роботизованих технологій є ще чимало, наголосив ще один із розробників Габріель Веймут.



Який виглядає має "робот-медуза" / Скриншот з відео