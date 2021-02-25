Поліція Нью-Йорка випробувала робопса Digidog: яким було перше завдання – відео

У Нью-Йорку правоохоронці випробували свого чотириногого робопса Digidog у районі Бронкс. Він перевірив повідомлення про нелегальне проникнення у будинок.

Роботу довелося проникнути в будівлю, в якому могли перебувати зловмисники із заручниками. Обстеживши територію, Digidog з'ясував, що там нікого не було.

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Зауважимо, що Digidog приєднався до Департаменту поліції Нью-Йорка у 2019 році. Це – вдосконалений робопес Spot від Boston Dynamics.

Перш ніж відправити його боротися зі злочинністю американська поліція змінила його колір, дала нове ім'я та адаптувала під свої потреби.

На відео видно, опублікованому в мережі, видно, як синьо-чорний робопес Digidog пересувається по тротуару, до нього приєднується правоохоронці.

Робопса Digidog тестують у США: дивіться відео FreedomNewsTV

Digidog розроблений для завдань, які можуть нести загрозу для людей-правоохоронців. Наприклад, коли треба поговорити з підозрюваним, поліція може зробити це дистанційно

Що ще відомо про Digidog: