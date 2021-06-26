"Почати життя спочатку": 5 надихаючих прикладів від українських фермерів

Вони, як ніхто інший, знають, що таке "почати життя спочатку". Та у жодній із цих історій ви не знайдете жалю чи нарікань, радше навпаки.

Читайте, дивіться, надихайтесь та вирушайте слідами експедиції Ukraїner, щоб познайомитись із сучасними українськими фермерами, які проміняли місто на село.

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Створити агросадибу та вирощувати овець

Спочатку була мрія займатися вівчарством і зеленим туризмом. Заради неї подружжя Вікторії та Дмитра Радчуків полишили бізнес у Луцьку. 2016 року вони переїхали до живописної місцевості неподалік села Повча, що на Волині, де заснували садибу "Хутір Касень". До того на тій території було лише кілька старих будинків та непролазні хащі.

Тепер Дмитро і Вікторія мають понад 70 голів овець породи меринос, а ще вирощують свиней породи угорська пухова мангалиця. До їхньої садиби звідусіль їдуть любителі і велоперегонів, і спокійного відпочинку на природі.

Більше про агросадибу "Хутір Касень": дивіться у відео Ukraїner

Поїхати зі Львова в "Гарбузовий рай"

Ігор Рева за професією – стоматолог, його дружина Соломія Братах – піаністка. Історія переїзду і сімейної сироварні розпочалася з очікування первістка. У 2014 році вони придбали будиночок у селі за 30 кілометрів від Львова, у передгір'ї Карпат.

Спочатку варили сир вдома. Згодом подружжя відреставрувало старе приміщення австро-угорської школи у Мильчицях і обладнало там простір для свого "Гарбузового раю", де зараз варять сир і варення за традиційними і власними рецептами, приймають гостей, проводять дегустації та майстер-класи.

Більше про "Гарбузовий рай": дивіться у відео Ukraїner

Втекти від війни і знайти нові сенси

З Луганська – в село на Полтавщині. Олександр та Марина Блонські родом зі Сходу України. З початком російсько-української війни вони покинули рідний дім й оселилися у селі Вовнянка на Полтавщині, де з нуля почали власну справу.

Подружжя заснувало козячу ферму та сироварню повного циклу, на якій виготовляють м'які й витримані сири за власними рецептами. А ще радо приймають туристів.

Більше про сироварню Блонських: дивіться у відео Ukraїner

Проміняти столицю на село

Наталя та Євген Вишинські – сучасне подружжя, яке заснувало свою маленьку екоферму в селі Вербівка на Поліссі, куди вони переїхали з Києва. Подружжя Вишинських живе на Поліссі з осені 2015 року.

Родинну екоферму "Вербівка" Наталя та Євген заснували на базі старої хати. Там вони вирощують кіз, свиней, курей, мають собак та варять сир. А ще займаються екопросвітницькою роботою серед місцевих.

Більше про екоферму "Вербівка": дивіться у відео Ukraїner

Розводити буйволів та будувати спільноту

Німецький еколог Мішель Якобі кинув все і приїхав в Україну понад 10 років тому. Оселився він на Закарпатті, взявши на себе порятунок популяції карпатського буйвола.

У 2009 Мішель заснував громадську організацію "Збереження агробіорізноманіття Карпатських гір", яка опікується відновленням популяції карпатського буйвола та його реінтродукцією, тобто поверненням в дику природу, а також розвитком самодостатнього фермерства на Закарпатті.

Наразі головним своїм досягненням Мішель вважає те, що йому вдалося зберегти породу карпатських буйволів, яка була під загрозою вимирання. Тепер в Україні є чимало ферм, які розвиваються і об'єднують багато людей. А у господарстві німецького еколога живуть вже не тільки буйволи, а й кури, коні та корови.

Більше про німецького еколога Мішеля: у відео Ukraїner