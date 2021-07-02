Найбільший у світі плавучий госпіталь вирушає у перший рейс: фото
Джерело:Seatrade Cruise News
Благодійна організація Mercy Ships отримала в експлуатацію найбільше у світі цивільне медичне судно Global Mercy. Його спорудили на китайській верфі Tianjin Xingang.
Перший рейс Global Mercy у липні виконає до Бельгії. У вересні там його додатково оснастять необхідним медичним обладнанням, а на борт зійдуть медики-добровольці з понад 60 країн.
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Контракт на будівництво судна був укладений зі шведською компанією Stena RoRo у 2014 році. За попередніми прогнозами, вже у першому кварталі 2021 воно вирушить до Африки.
Зауважимо, що окрім лікарняних приміщень, у Global Mercy також є приміщення для зустрічей та роботи, а також житлові приміщення для 641 людини.
Технічні характеристики Global Mercy:
- довжина – 174 метри;
- ширина – 28,6 метра;
- осадка – 6,1 метра;
- загальна площа – 30 квадратних метрів;
- кількість операційних – 6;
- повна вантажопідйомність – 37 тисяч тонн;
- очікуваний термін експлуатації – 50 років;
- судно ходить під прапором Мальти.
У плавучому госпіталі також є спеціальні навчальні приміщення та лабораторії з найсучаснішими технологіями для підвищення кваліфікації місцевих медичних працівників.
Найбільше у світі судно-госпіталь Global Mercy / Фото Mercy Ships
Що кажуть у Mercy Ships
Засновник Mercy Ships Дон Стівенс прокоментував прийняття судна в експлуатацію. "Цього дня збулася мрія не лише наша мрія, а й тих, кому ми служимо", – підкреслив він.
Сподіваємося, нове судно й команда добровольців, які працюватимуть на ньому, принесуть зцілення нужденним,
– додав Стівенс.
Медики на Mercy Ships безплатно проводять операції пацієнтам країн, які їх приймають. А також організовують навчальні курси для місцевих лікарів.