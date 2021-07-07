Пілот Ан-225 "Мрія" показав зліт літака, знятий з безпілотника: потужне відео

Політ найбільшого у світі літака Ан-225 "Мрія" вперше зняли з дрона. Повітряне судно вилетіло з базового аеропорту Гостомель і прямувало до Лейпцигу.

Командир екіпажу – Дмитро Антонов. Окрім неймовірного відео, він підготував для глядачів розповідь про особливості роботи двигунів Д-18, на яких працює Ан-225.

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Політ

Корабель розігнався, здійнявся у небо, похитавши крилами, що символізує привітання. Безпілотник також зняв проліт літака з надзвичайно цікавого ракурсу. Фахівці запевнили, що дрон перебував на безпечній дистанції. Крім того, відеозйомку ввели з оптичним зумом.

Політ найбільшого у світі літака Ан-225 "Мрія": дивіться відео

Реакція мережі

Ви завжди так щиро, по-домашньому розповідаєте – віє теплотою і любов'ю до своєї улюбленої справи! Так тримати, Дмитро! А ми, глядачі, чекаємо завжди нові відео з усіма подробицями!

Це напевно краще, що я бачив з "Мрією"! Браво!

Кадри з коптера чудові! Побачити зліт такого літака та ще й з такого ракурсу. Чудова ідея. Хороших польотів і м'яких посадок! Величезне спасибі!

Супер! Відео з квадрокоптера – ніби з якогось голлівудського блокбастера. Тільки не комп'ютерна графіка, а наживо! Вражає!

Супер, королева знову панує на небі. Дивовижно бачити на флайтрадарі єдиний літак з шістьма двигунами й навколо літачки як маленькі пташки!