Пілот Ан-225 "Мрія" показав зліт літака, знятий з безпілотника: потужне відео
7 липня 2021 , 19:09Читать новость на русском
Джерело:ютуб-канал Дмитра Антонова
Політ найбільшого у світі літака Ан-225 "Мрія" вперше зняли з дрона. Повітряне судно вилетіло з базового аеропорту Гостомель і прямувало до Лейпцигу.
Командир екіпажу – Дмитро Антонов. Окрім неймовірного відео, він підготував для глядачів розповідь про особливості роботи двигунів Д-18, на яких працює Ан-225.
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Політ
Корабель розігнався, здійнявся у небо, похитавши крилами, що символізує привітання. Безпілотник також зняв проліт літака з надзвичайно цікавого ракурсу. Фахівці запевнили, що дрон перебував на безпечній дистанції. Крім того, відеозйомку ввели з оптичним зумом.
Політ найбільшого у світі літака Ан-225 "Мрія": дивіться відео
Реакція мережі
- Ви завжди так щиро, по-домашньому розповідаєте – віє теплотою і любов'ю до своєї улюбленої справи! Так тримати, Дмитро! А ми, глядачі, чекаємо завжди нові відео з усіма подробицями!
- Це напевно краще, що я бачив з "Мрією"! Браво!
- Кадри з коптера чудові! Побачити зліт такого літака та ще й з такого ракурсу. Чудова ідея. Хороших польотів і м'яких посадок! Величезне спасибі!
- Супер! Відео з квадрокоптера – ніби з якогось голлівудського блокбастера. Тільки не комп'ютерна графіка, а наживо! Вражає!
- Супер, королева знову панує на небі. Дивовижно бачити на флайтрадарі єдиний літак з шістьма двигунами й навколо літачки як маленькі пташки!