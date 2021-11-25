Підприємство Укроборонпрому частково локалізує виробництво двигунів в Індії

В Індії частково локалізують виготовлення окремих компонентів газотурбінних двигунів морського застосування, які виробляє українське підприємство "Зоря"-"Машпроект". Відповідну угоду було підписано з індійською державною компанією Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL).

Очікується, що домовленість не лише підвищить конкурентоспроможність продукції підприємства, а й розширить можливості для участі у нових проєктах.

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"Зоря"-"Машпроект" розпочала співпрацю з BHEL у 2015 році. Підприємство постачає двигуни для кораблів ВМФ. Зокрема, у листопаді до складу флоту Індії ввели перший із чотирьох есмінців типу Visakhapatnam. Він оснащений двома газотурбінними агрегатами М36Е українського виробництва.

Сьогодні маємо підстави говорити про застосування нашої техніки для кораблів індійських ВМС у довгостроковій перспективі,

– зазначив директор підприємства Олексій Жуковець.

Часткова локалізація відбуватиметься за ліцензійним контрактом. Передбачено, що BHEL виплачуватиме відповідне роялті на користь ДП "Зоря"-"Машпроект".

Зауважимо, відповідно до індійської програми Make in India, що спрямована на розвиток держави, співпраця з іноземними партнерами має певні умови. Так, перевага надається тим компаніям, виробництво продукції яких хоча б частково локалізовано в Індії.

"Зоря"-"Машпроект" – державне підприємство, що входить до складу концерну Укроборонпром. Займається розробкою та виробництвом газотурбінного обладнання. Компанія постачає газотурбінні установки для компресорних станцій магістральних газопроводів, потреб енергетики та кораблів військового флоту. Окрім цього, фахівці підприємства проводять науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи.