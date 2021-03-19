Світовий рекорд тривалості польоту дрона: вражаючий Perimeter 8 від Skyfront

Каліфорнійська компанія-виробник БПЛА Skyfront претендує на світовий рекорд витривалості безпілотника. Perimeter 8 перебував у повітрі 13 годин 3 хвилини 57 секунд, подолавши 330 кілометрів.

Безпілотник Perimeter 8 має дальність відеоспостереження та управління 100 кілометрів. Дрон має розміри 2x1,9 метра у польовій конфігурації. Він живиться від патентованого гібридного бензино-електричного силового агрегату.

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Perimeter 8: що відомо

Стандартний Perimeter 8 має максимальну витривалість без корисного навантаження понад п'ять годин та радіус дії 177 кілометрів, однак рекордсмен був оснащений допоміжним паливним баком, що продовжило час його польоту більше ніж у 2 рази.

Цей політ сигналізує про зміну парадигми в авіації для забезпечення громадської безпеки та комерційних застосувань,

– підкреслив генеральний директор Skyfront Трой Местлер.

Цей політ перевершив попередній рекорд Гіннеса – 12 годин 7 хвилин 5 секунд, який у квітні 2019 року встановив квадрокоптер південнокорейської компанії Metavista Inc.

Світовий рекорд тривалості польоту дрона Perimeter 8: дивіться відео