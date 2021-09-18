У Парижі IKEA запустила вагончики для післяобіднього сну

Денний сон є надзвичайно корисним для нашого здоров'я. Короткий відпочинок впродовж 15 – 45 хвилин забезпечує швидке відновлення, заряд енергії та кращу концентрацію. Саме тому компанія IKEA запустила серію пересувних "спальних капсул" по всьому місту.

У Парижі практика перерви на сон протягом дня не надто поширена. Компанія прагне змінити ситуацію та довести, що сервіс може підвищити продуктивність людей.

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Як це працює

Жовті капсули прикріплені до електричних велосипедів. Всередині є усе, що вам знадобиться: матрац, подушка і пухова ковдра. Кімната оснащена вікном та фіранками.

Скористатися послугою можна з 13:30 до 18:30. Для цього потрібно поділитися історією в Instagram або написати у Твіттері, позначивши IKEA France. Система підтвердить ваше замовлення, після чого велосипедист доставить капсулу за вашою адресою. Максимальний час користування вагончиком становить 30 хвилин.