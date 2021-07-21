З паперових стаканчиків McDonald's виготовлятимуть пакети для замовлень

Паперові стаканчики McDonald's отримають друге життя після використання. Відтепер їх перероблятимуть у пакети для замовлень на доставку та виніс.

Про це повідомила у своєму фейсбуці Олеся Муджирі, голова відділу комунікацій McDonald's в Україні. Наразі у ресторанах мережі по всій країні встановлюють сортувальні станції.

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Раніше McDonald's запустила пілотну програму сортування відходів. До кінця 2021 року її мають намір впровадити у всіх закладах мережі в Україні.

Паперові стакани, які використовують у McDonald's для напоїв, повністю виробляють зі целюлози. Цим займається підприємство Huhtamak.

Після використання відвідувачі мають можливість викинути стакан у сортувальну станцію. Звідти їх відправляють на досортування для підготовки до переробки.

Так-так, якщо стаканчик правильно посортований, то у нього є друге життя, і так далі, по колу,

– наголосила Муджирі.

Що відбувається із паперовими стаканами

Стакани із ресторанів на Київщині, до прикладу, потрапляють на підприємство Обухівміськвторресурси. Звідти їх відправляють на Зміївську паперову фабрику, де й проходить переробка.

На паперовій фабриці стаканчики насамперед відділяють від поліетиленової плівки. Для цього їх поміщають у воду та розм'якшують.

Після цього – подрібнюють у спеціальних гідророзбивачах. Врешті, рулони відправляють на підприємство, яке виготовляє паперові пакети.

Що ще планують у McDonald's

Виробляти усі матеріали для пакування із відновлюваної й сертифікованої сировини й такої, яку можна використати повторно. Втілити це мають намір до 2025 року.