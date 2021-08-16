Однією з перших: Грузія отримає супутниковий інтернет Starlink Ілона Маска
Грузія може стати першою країною, де запустять супутниковий інтернет Ілона Маска Starlink. Компанія SpaceX розпочинає процедуру збору документів з метою отримання ліцензії інтернет-провайдера.
Сторони домовилися про співпрацю в межах візиту грузинської делегації до США. Ба більше, SpaceX прагне залучати місцеве населення до своїх проєктів в майбутньому.
Цікаво SpaceX може забезпечити глобальне покриття інтернетом Starlink вже у вересні
Деталі
SpaceX висловила зацікавленість в залученні Грузії до процесу інтернетизації. Так, вона може стати однією з пілотних країн, де користувачам нададуть доступ до швидкісного супутникового інтернету Ілона Маска.
За підсумками перемовин SpaceX почне офіційний порядок отримання ліцензії інтернет-провайдера в Грузії,
– йдеться у заяві.
Про супутниковий інтернет Starlink: коротко
- доступ до супутникового інтернету Starlink забезпечується системою супутників на орбіті;
- зараз Starlink тестує інтернет на території США, Великої Британії, Канади, Австралії та низки європейських країн;
- компанія встановила, що в середньому інтернет працює зі швидкістю 160 Мбіт/с з затримкою в 44 мс.
- найшвидше супутниковий інтернет працює в Австралії, а найповільніше – у Великобританії;
- термінал для прийому сигналу коштує 500 доларів, а щомісячна підписка – 90 доларів;
- Ілон Маск планує забезпечити стабільне покриття інтернетом по всьому світу у вересні;
- мільярдер має намір інвестувати до 30 мільярдів доларів, а натомість отримати 500 тисяч користувачів вже до 2022 року.