Однією з перших: Грузія отримає супутниковий інтернет Starlink Ілона Маска

Грузія може стати першою країною, де запустять супутниковий інтернет Ілона Маска Starlink. Компанія SpaceX розпочинає процедуру збору документів з метою отримання ліцензії інтернет-провайдера.

Сторони домовилися про співпрацю в межах візиту грузинської делегації до США. Ба більше, SpaceX прагне залучати місцеве населення до своїх проєктів в майбутньому.

Цікаво SpaceX може забезпечити глобальне покриття інтернетом Starlink вже у вересні

Деталі

SpaceX висловила зацікавленість в залученні Грузії до процесу інтернетизації. Так, вона може стати однією з пілотних країн, де користувачам нададуть доступ до швидкісного супутникового інтернету Ілона Маска.

За підсумками перемовин SpaceX почне офіційний порядок отримання ліцензії інтернет-провайдера в Грузії,

– йдеться у заяві.

Про супутниковий інтернет Starlink: коротко