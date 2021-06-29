Одна з найбільших судноплавних компаній світу відкриває офіс в Україні

Провідна судноплавна компанія Hapag-Lloyd відкриває офіс в Україні. Його запустять в Одесі, де вже працює близько 20 співробітників.

У компанії впевнені, що Україна демонструє неабияке економічне зростання, тож саме тут є перспективи розвитку бізнесу. Крім того, наша країна має вигідне географічне розташування.

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За словами представників компанії, Україна стала привабливим експортним ринком завдяки багатству різними мінеральними ресурсами й одному з найбільших у світі сільськогосподарських виробництв.

Україна є важливим імпортером електроніки, обладнання та споживчих товарів, а також місцем проведення операцій ряду найбільших транснаціональних компаній світу, що відкриває широкі можливості для морських перевізників, таких як Hapag-Lloyd,

– наголошується в повідомленні.

Hapag-Lloyd – один з провідних світових перевізників, оператор трансатлантичних, близькосхідних, латиноамериканських і північноамериканських угод. Флот компанії складається з 241 сучасного контейнеровоза, загальна вантажопідйомність яких складає 1,7 мільйона тонн. Вона забезпечує робочими місцями понад 13 300 співробітників, які працюють в 395 офісах в 131 країні світу. В цілому 121 лінійний сервіс по всьому світу забезпечує сполучення між більш ніж 600 портами на всіх континентах.