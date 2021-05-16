Рятувальники на Миколаївщині отримали сучасний моторний катер: відео

Рятувальники у місті Очаків, що на Миколаївщині, отримали на озброєння моторний катер Crownline 270 CR. Його виготовила компанія "Нібулон".

Судно передали 10 травня – як благодійну допомогу. Воно зможе виконувати завдання навіть у складних погодних умовах.

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Розробники запевнили, що характеристики катера роблять його надзвичайно мобільним у роботі. Потужний двигун на 300 кінських сил дозволяє розвивати швидкість в 25 вузлів.

Крім цього, судно може ефективно працювати навіть якщо хвилі досягають до 1,2 метра. Це забезпечить успішне проведення складних рятувальних операцій.

Миколаївські рятувальники отримали новий катер: дивіться відео ДСНС



Новий моторний катер від "Нібулона" / Фото ДСНС

Як судно допоможе рятувальникам

Сучасне судно на озброєнні у чергової станції ДСНС значно скоротить час, необхідний для реагування на нестандартні інциденти в акваторії Чорного моря.

Судно може за лічені хвилини дістатися до Кінбурнської коси, Рибаківки або островів Березань та Первомайський,

– запевнив Олексій Вадатурський, глава компанії.

Крім цього, наявність такого судна у миколаївських рятувальників підвищить ефективність пошуково-рятувальних робіт на воді, а також виконання підводного розмінування.