Найпотужніша у світі: у Новій Шотландії побудують унікальну приливну електростанцію

Стартап Sustainable Marine, що базується у Великій Британії, розпочинає будівництво першої у світі масштабної приливної електростанції, потужність якої становитиме 9 МВт. PLAT-I розташовуватиметься в затоці Фанді й зможе обслуговувати до 3 000 сусідніх будинків.

Компанія застосувала технологію плавучих платформ, які доставляють буксиром в місця з активними приливами й відливами. Турбіни опускаються під воду і виробляють енергію, а сама платформа закріплена фалами на морському дні.

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Переваги технології PLAT-I

турбіни закріплені на окремих модулях, що полегшує збірку платформи на місці розміщення, за допомогою декількох невеликих обслуговуючих судів і без важкого устаткування;

може переміщуватися по воді глибиною всього 2 метри;

для обслуговування турбін не доведеться пірнати, адже вони закріплені на рухомих кронштейнах і легко підіймаються над водою.

Випробування

Перший етап проєкту – тестування технології PLAT-I, що розпочалося в затоці Фанді біля Нової Шотландії. Річ у тім, що саме там спостерігається безліч сильних припливів. Ба більше, компанія випробувала нові лопаті з надміцного вуглепластику для 4-метрових роторів. Їх піддавали різним видам навантажень в лабораторії Національного університету Ірландії, які можна порівняти з експлуатацією впродовж 20 років.

Наші нові лопаті для чотириметрових роторів довели надміцність, тож ми повністю впевнені в конструкції та структурній цілісності. Надійність – ключовий фактор у розробці приливних турбін, особливо тепер, коли ми рухаємося до наших перших комерційних проєктів,

– відзначив віце-президент компанії Ральф Штарцман.

За словами представників компанії, перший етап проєкту заплановано на поточний рік.